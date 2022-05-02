Корабельный район Николаева обстреляли российские войска. Фото: ГСЧС

Сегодня вечером российские войска обстреляли Корабельный район Николаева.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, в результате обстрела загорелись три металлических бытовых вагончика. Жертв и пострадавших нет.

Результаты обстрела Корабельного района в Николаеве

Российские войска обстреляли Николаев

Ранее мы писали, что в зоне боевых действий между Николаевщиной и Херсонщиной нарушены интернет-коммуникации.

Также "Страна" сообщала, что в Николаевской области в результате обстрела взорвались удобрения. В воздух поднялся столб рыжего дыма.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ. 

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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