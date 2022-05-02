Между Николаевской и Херсонской областями в зоне боевых действий нарушены интернет-коммуникации.

Об этом заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

"Мы определили точку, сегодня будем пытаться разбираться, если они специально не отключили. Если будет возможность и доступность, мы починим, не оставим херсонцев без связи", - сказал Ким.

Также он заявил, что Николаев готовится к курортному сезону.

"В это время мы обычно готовимся к курортному сезону. В этом году будет курортный сезон, но он будет отличаться", - заявил Ким.

Напомним, Институт изучения войны ранее сообщил, что РФ готовит наступление в Херсонской области, чтобы выйти на ее админграницы.

Также писали, что губернатор Ким объяснил, почему нельзя починить поврежденный водовод из реки Днепр в Николаев.

Вместе с тем, сообщалось, что ранее в оккупированной Херсонской области исчезли сотовая связь и интернет всех украинских операторов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.