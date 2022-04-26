Николаевский губернатор Валерий Ким дал понять, что с водой в городе проблемы могут быть ещё долго, поэтому стабильного водоснабжения ожидать не стоит, поскольку повреждения находятся в районе линии фронта. Кроме того, он также заявил о том, что и врага в области не будет, потому что российским солдатам в селах уже нечего красть.

Об этом Ким заявил в новом видеообращении.

По его словам, повреждение водовода находится прямо на линии фронта. И починить их нет возможности. А даже если и починят, то в любой момент могут перебить снова.

"Это линии огня, невозможно выехать и починить, потому что там идут постоянные бои", - сказал Ким.

В своем обращении он также добавил, что в настоящее время нет перспектив того, что вражеские войска осуществят попытку ворваться в область. По словам Николаевского губернатора, местность и так уже разбита, поэтому россиянам "больше негде мародерствовать".

"Мы ожидаем, потому что мы должны быть готовы ко всему. Но перспектив их (вражеского - Ред.) нападения не просматривается, потому что мародерить нечего, там села разбомбленные, все выехали. Смысл нападать? Так просто умирать? Одно дело, когда за телевизор или холодильник - понятная для них мотивация. А идти и просто умирать не сильно они хотят, поэтому они там стоят, перемещаются, угрожают как обычно", - добавил Ким.

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