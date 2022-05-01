Губернатор Николаевской области Виталий Ким дал понять, что российские войска обстреляли объект с удобрениями.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Оккупанты против удобрений", - сообщил Ким и опубликовал фото рыжего столба дыма.

Позже Виталий Ким рассказал, что туча стала белой, специалисты проверили состав воздуха.

"Проверяем состав воздуха", - написал Ким.

На данный момент, по словам Кима, воздух в Николаеве и области чист. Как сообщает Ким, вероятно, взорвалась селитра/нитроаммофоска.

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"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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