У властей Николаева пока нет возможности отремонтировать поврежденный обстрелом водовод "Днепр-Николаев", из-за чего в областном центре с 12 апреля нет централизованного водоснабжения. Место повреждения трубы находится под постоянным обстрелом. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"По воде. Место, там, где необходимо починить трубу находится в "серой" зоне, между наши войсками и российскими оккупантами. Там линия огня, постоянные обстрелы. Даже, когда мы починим, есть вероятность, что враг повредит ее в другом месте. Поэтому мы занимаемся и альтернативными вариантами", - сказал Ким.

Также он прокомментировал информацию о возможном вражеском наступлении на город и сообщил, что нужно быть готовыми ко всему, ситуация сложилась напряженная, но контролируемая.

"Пока перспектив нападения нет, там все разбомблено, им мародерить нечего. По сути, время работает на нас, мы стали опытнее", - сказал Ким.

Ранее мы писали, что городские власти Николаева готовятся к тому, что российские войска будут пытаться взять или осадить город, сейчас там оборудуют оборонительные сооружения.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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