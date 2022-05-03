Главу администрации Чернобаевки Херсонской области Игоря Дударя взяли в плен российские оккупанты. На данный момент никаких подробностей больше неизвестно. Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

По ее словам, эта информация стала известна только вчера.

Напомним, Чернобаевка - это поселок городского типа в Белозерском районе Херсонской области. Там расположен аэропорт Херсона. Сейчас эта территория оккупирована российскими захватчиками. При этом именно в Чернобаевке с завидным постоянством взрываются скопления военной техники врага и склады боеприпасов. Последний такой взрыв прогремел накануне.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.