Российская армия стала сейчас значительно слабее - как материально, так и концептуально - в результате вторжения в Украину. Ее восстановление будет усугублено санкциями, что окажет долгосрочное влияние на способность РФ развертывать обычные вооруженные силы.

Об этом говорится в отчете от британской разведки, обнародованном Минобороны Великобритании в Twitter.

Вместе с тем, разведка считает, что оборонный бюджет России примерно удвоился в период с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в несколько высококлассных воздушных, наземных и морских сил и средств. С 2008 года это подкрепляло обширную программу военной модернизации New Look.

Однако модернизация своего физического оборудования не позволила РФ доминировать над Украиной, сообщает британская разведка. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении лишили ее возможности превратить численную силу в решающее преимущество, добавили в Минобороны Британии.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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