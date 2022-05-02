Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом прекратить вторжение в Украину и договориться с Киевом о мире.

Об этом сообщает CNN.

Выступая на пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Шольц сказал, что "важно вместе достичь лучшего будущего, не ведя войны друг против друга, а делая возможным экономическое развитие и совместное развитие".

Канцлер Германии также призвал Путина "вывести свои войска из Украины", добавив, что "границы не должны изменяться с применением насилия".

Ранее мы писали, что Олаф Шольц в ходе первомайской речи в Дюссельдорфе выступил за поставки оружия Украине. Он заявил, что "уважает пацифизм", но в случае с Украиной ему "не время".

Выступление Шольца, во время которого он сделал это заявление, сопровождалось криками "лжец" и "разжигатель войны".

Напомним, канцлер Германии до этой речи постоянно выражал сомнения в необходимости поставок Украине тяжёлого оружия, а также выступал против эмбарго на импорт российского газа.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.