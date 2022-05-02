Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе первомайской речи в Дюссельдорфе выступил за поставки оружия Украине. Он заявил, что "уважает пацифизм", но в случае с Украиной ему "не время".

Выступление Шольца, во время которого он сделал это заявление, сопровождалось криками "лжец" и "разжигатель войны".

Отметим, что по разным, в том числе и экономическим причинам, поддержка Шольца в Германии сейчас на рекордно низком уровне.

Его работой удовлетворены только 32% респондентов последнего опроса института Insa по заказу Bild am Sonntag. Впервые о недовольстве канцлером заявили большинство опрашиваемых – 52%

Мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц до этой речи постоянно выражал сомнения в необходимости поставок Украине тяжёлого оружия, а также выступает против эмбарго на импорт российского газа.

За это его критикуют как украинские политики и дипломаты, так и внутри Германии. Например, немецкий оборонный концерн хотел передать Украине БМП, но ждал одобрения от правительства.

Недавно мнение Шольца начало меняться, в одном из интервью он заявил, что Германия готова поставлять танки в Украину, но только если это будут делать другие страны, принцип по поставкам оружия должен быть таким - "все или никто".