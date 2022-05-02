Германия будет поставлять танки в Украину, только если это будут делать другие страны, принцип по поставкам оружия должен быть таким - "все или никто".

Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Bild am Sonntag.

"Я быстро принимаю свои решения и координирую их с нашими союзниками. Но я с подозрением отношусь к поспешным и односторонним действиям Германии", - сказал Шольц.

Напомним, Шольц выступил против поспешности в принятии решений о поставке тяжелого вооружения Украине.

Ранее мы писали, что ФРГ рассматривает возможность отправки самоходных гаубиц в Украину.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.