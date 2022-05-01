Крупнейшими покупателями российских энергоносителей остаются западноевропейские страны. Об этом пишет Financial Times.

Всего после начала войны Россия продала нефти, газа и угля на 63 миллиарда евро. Больше всех купила Германия - на 9 миллиардов. Далее идет Италия - почти 7. Китай - лишь на третьем месте.

Напомним, ранее журналист Бруно Уотерфилд из The Times обратил внимание, что "конфликт в Украине усиливает и без того резко растущие счета за электроэнергию", и что "инфляция мгновенно уничтожает доходы тех, кому посчастливилось получить повышение заработной платы".

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.