Глава МИД Германии Анналена Бербок поедет в Киев, но пока ещё не понятна конкретная дата ее визита.

Об этом она сказала в интервью ARD.

"Да, я поеду", - заявила Анналена Бербок.

Она объяснила, почему еще не была в украинской столице после начала войны. По словам Бербок, она договорилась с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером, что тот поедет первым, но тогда визит был отменен украинской стороной.

"Но это не значит, что в будущем я не поеду в Киев", - сказала глава МИД.

Напомним, ранее Зеленский отказал президенту ФРГ Штайнмайеру в визите в Киев из-за его связей с Россией. Такое решение замглавы ОПУ пояснил тем, что Киев недоволен позицией Берлина по антироссийским санкциям.

Также сообщалось, что вице-канцлер ФРГ раскритиковал Киев за отмену визита Штайнмайера.

Кроме того, после этого Шольц заявил, что не хочет ехать в Киев вместо президента.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.