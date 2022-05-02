В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 2 мая, в которой сообщается, что наибольшая активность российских войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из вечерней сводки командования:

На Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях враг проводит перегруппировку войск, усиливает артиллерийские подразделения и подразделения противовоздушной обороны. На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия противника по направлениям Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Российские войска с целью усовершенствования транспортной инфраструктуры осуществили наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец. На Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлениях населенных пунктов Лиман и Северск. На Южнобужском направлении противник не оставляет попыток выйти на административную границу Херсонской области, продолжает развертывание подразделений реактивной и ствольной артиллерии для огневого поражения позиций украинских войск.

Ранее мы писали, что РФ готовит наступление в Херсонской области, чтобы выйти на ее админграницы.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.