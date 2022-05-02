В Луганской области после обстрелов полностью сгорела Лисичанская гимназия. Фото: Telegram/Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

В Луганской области после обстрелов полностью сгорела Лисичанская гимназия. Видео публикует губернатор области Сергей Гайдай.

"Вчера в результате целенаправленного обстрела загорелась гимназия. Он горел несколько часов. Огонь полностью уничтожил более чем столетний памятник архитектуры. Гимназия, построенная в конце 19 века, является частью ансамбля бельгийского архитектурного наследия Лисичанска", - говорится в сообщении.

Сгорело одно из лучших учебных заведений Луганщины – Лисичанская гимназия. «Ее построили бельгийцы более 100 лет назад. Она входила в число 100 лучших школ страны. Гимназия пережила две мировые войны и битву за город в 2014 году, но сгорела из-за животных без ценностей в 2022 году. , — рассказала выпускница Яна Гончаренко. Вчера в результате целенаправленного обстрела загорелась гимназия. Он горел несколько часов. Огонь полностью уничтожил более чем столетний памятник архитектуры. Гимназия, построенная в конце 19 века, является частью ансамбля бельгийского архитектурного наследия Лисичанска. Лисичанская многопрофильная гимназия неоднократно входила в число лучших учебных заведений Украины, ее выпускники всегда с высокими показателями проходили внешнее независимое оценивание и поступали в лучшие высшие учебные заведения страны.

 

Скриншот: Telegram/Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

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