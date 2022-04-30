Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в результате обстрелов оккупантов РФ в Рубежное и Попасной пострадали 2 школы, а также 20 домов. Об этом он сообщил у себя на странице в Telegram-канале.

По словам чиновника, еще пять жилых домов пострадали в Горском. А в Ореховом из-за действий российско-оккупационных войск пострадали 10 домов.

В то же время Гайдай уточнил, что сегодня продолжится эвакуация населения из Лисичанска, Северодонецка, Попасной и Горской общины.

Местами сбора являются железнодорожные вокзалы. При этом жителей Кременной просят не пытаться самостоятельно выехать из населенного пункта.





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