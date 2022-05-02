В воскресенье, 1 мая, два человека погибли, еще четыре получили ранения из-за обстрела жилых кварталов Орехова Запорожской области.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Оккупанты попали в многоэтажные дома. В результате вражеского обстрела с травмами разной тяжести в больницы были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли", - говорится в сообщении.

Напомним, в Лимане от обстрелов 1 мая погибли четыре мирных жителя, всего в Донецкой области ранены одиннадцать человек.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.