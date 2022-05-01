В субботу, 30 апреля, украинские военные нанесли удар по захваченному силами РФ острову Змеиный. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбиты 3 зенитные установки, ЗРК "Стрела-10", а также машина связи – серверная с телекоммуникационным оборудованием", - говорится в сообщении.

В то же время в ОК "Юг" уточнили, что в результате атаки украинцев ликвидированы 42 оккупанта.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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