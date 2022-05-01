В Донецкой области в результате российских обстрелов за день погибли четыре мирных жителя Лимана. Кроме того, Бахмуте умер раненый мирный житель из Луганщины.

Об этом сообщает в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"1 мая от российских обстрелов на Донетчине погибли 4 мирных жителя – все в Лимане. Ранения получили ещё 11 человек: 7 в Лимане, 3 во Владимировке и 1 в Яровой. Кроме того, в Бахмутской громаде один человек умер от ранений, полученных на Луганщине. Ещё одному человеку из Луганщины там была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

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