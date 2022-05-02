Российские оккупанты уже третий раз обстреляли ракетами мост через Днестровский лиман. Информация о последствиях уточняется, сообщил спикер Одесской ОВА Братчук.

По данным оперативного командования "Юг", российские войска атаковали Одесскую область тремя ракетами. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Кроме того, мощный взрыв произошел в Херсоне. Как пишут местные телеграм-каналы, огромный столб дыма поднялся где-то в районе аэропорта Чернобаевки.

Также публикуют фото и видео с места события.

Напомним, 27 апреля утром российский агрессор дважды ударил ракетами по автомобильно-железнодорожному мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области, в связи с чем движение по нему остановили.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.