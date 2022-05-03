В Украину до пятницы будут поставлены еще 5000 противотанковых ракет Javelin.

Об этом заявил на брифинге 2 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Ранее "Страна" писала, что запасы оружия в США рискуют иссякнуть через несколько месяцев. Военные эксперты считают, если это произойдет, если администрация американского президента Джо Байдена продолжит отправлять в Украину запасы из арсенала.

Также мы сообщали, что генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейс сообщил инвесторам, что компания не сможет нарастить производство ракет Stinger до 2023 года из-за нехватки деталей и материалов для оружия, которое западные союзники срочно отправили в Украину.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.