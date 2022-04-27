Генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейс сообщил инвесторам, что компания не сможет нарастить производство ракет Stinger до 2023 года из-за нехватки деталей и материалов для оружия, которое западные союзники срочно отправили в Украину.

Об этом пишет американская газета Politico.

Тысячи зенитно-ракетных комплексов Stinger сняты со складов в Европе и США и отправлены в Украину, но пока нет четкого плана пополнения запасов для стран, которые их передали.

Компания производит ограниченное количество новых ракет Stinger для неназванного международного заказчика на своем заводе в Аризоне.

В руководстве Raytheon заявили, что предстоящая работа по пополнению мировых запасов потребует от правительства США более значительных обязательств по финансированию и поддержанию более высоких темпов производства.

"К сожалению, Министерство обороны не покупало "Стингер" около 18 лет, а некоторые компоненты больше не используются. коммерчески доступны", - заявил Хейс.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину уже доставлены все Stinger и почти все Javelin, выделенные США.

Вместе с тем, мы писали, что запасы оружия в США могут иссякнуть через несколько месяцев в случае дальнейших поставок Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

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