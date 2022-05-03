Утром во вторник, 3 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Сообщается, что противник принимает меры по восполнению значительных потерь техники. По имеющейся у Генштаба информации, в городе Богучар Воронежской области в период с 27 апреля по 02 мая было снято с хранения 17 танков и 60 БМП-1. Они отправлены на временно занятые российскими войсками украинские территории.

По информации Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харьков и близлежащих населенных пунктов.

На Изюмском направлении, по данным Генштаба, противник оказывал активное огневое влияние на подразделения украинских войск.

На Донецком направлении основные усилия российских сил продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск, пишет Генштаб ВСУ.

Также сообщается, что на Южнобугском направлении враг активных боевых действий не производил. Продолжал обстрелы подразделений украинских войск вдоль линии соприкосновения.

По данным Генштаба ВСУ, за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены семь БПЛА "Орлан-10" и один БПЛА "Форпост".

Генштаб ВСУ сообщает, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены двенадцать атак противника, уничтожены 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 единиц автомобильной техники противника.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" подробно рассказывала об основных событиях вчерашнего дня.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.