В Приднестровье заявили, что спецвыпуск газеты "Приднестровье" от 2 мая, страницу которого публиковали в качестве доказательств подготовки провокаций РФ в регионе, - фейк.

Об этом заявил главный редактор газеты "Приднестровье" Александр Карасев агентству "Новости Приднестровья".

"Вчера вышел субботний выпуск, следующий номер выйдет 5 мая. Никакого дополнительного спецвыпуска не было", - приводит слова Карасева агентство.

Фото: Главное управление разведки

Ранее в Приднестровье прогремела серия взрывов, из-за них были выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира. Также СМИ сообщили об атаке военного аэродрома и "Министерства госбезопасности" региона.

Так называемый президент Приднестровья Вадим Красносельский фактически прямо обвинил Украину в организации взрывов, прогремевших в Тирасполе. Он заявил, что "следы террористических атак ведут в Украину" и осуществили их якобы "украинские боевые группы".

В МВД Украины считают, что взрывы в Приднестровье - дело рук российской ФСБ. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Приднестровье работают спецслужбы РФ, но ВСУ готовы к возможной эскалации.

"Страна" подробно рассказывала о ситуации в Приднестровье.