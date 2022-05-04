Анализируем ситуацию на 70-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 4 мая

Основные боевые действия сегодня, как и в другие дни, разворачивались на северном фланге зоны ООС.

Генштаб сообщал, что на Изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступление на Барвенково. Обстреливаются позиции в районах Грушевахи, Новой Дмитровки и Курульки.

Вчера противник в очередной раз наступал на село Долгенькое у границы с Донецкой областью.

Далее продолжаются бои у Лимана. К северу от города армия РФ ведет наступление на села Шандриголово и Александровку.

В Луганской области продолжается штурм Попасной. В этом же районе противник пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово.

На Северодонецком направлении россияне вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка. Это как раз между Рубедным и Северодорнецком. Вчера в очередной раз россияне заявили о том, что Рубежное полностью под их контролем. Но эта информация с украинской стороны не подтверждается.

То есть в целом российские войска уже который день пытаются взломать оборону ВСУ на Донбассе.

Но пока процесс идет медленно. В основном - из-за масштабной работы украинской артиллерии. Военные российские телеграмм-каналы пишут, что, по их оценкам, ВСУ активно перебрасывают подкрепление и боеприпасы на восток страны, готовят контрнаступление под Изюмом, а потому нужно наносить удары по инфраструктуре, чтоб исключить возможность доставки резервов и припасов на линию фронта (но об этом скажем чуть ниже).

В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь" с целью взятия под контроль территории завода, сообщает Генеральный штаб. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что с украинскими военными на "Азовстали" потеряна связь.

"Российские войска атакуют завод танками, артиллерией, а также с кораблей и авиацией. К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь", – сказал Бойченко. Позже нардеп Давид Арахамия, курирующий переговоры с Россией, заявил, что связь уже есть. Но подтвердил, что российские военные на территории завода.

Российские телеканалы сообщают, что их армия ведет "беспокоящий" огонь, чтоб украинские военные не могли выбраться из укрытий.

На границе Николаевской и Херсонской областей бои идут круглосуточно. Не так, как на востоке Украины, но тоже "очень плотно", сообщил глава ОГА Виталий Ким.

"Активных наступательных действий оккупанты не вели, но продолжили обстрелы с помощью артиллерии, в том числе одного из районов областного центра. Они укрепляют свою оборонную линию, она у них там есть. Очень плотная. Они делают дополнительные укрепления", - заявил Ким.

Главная военная новость минувших суток - массированный ракетный удар вчера вечером. На Украину обрушились 18 ракет, выпущенных предположительно с Каспия. Они уничтожили несколько электроподстанций, что заблокировало движение поездов на западе страны. Впервые под обстрел попала Закарпатская область.

Россия заявила, что уничтожила шесть электроподстанций у станций Подборцы, Львов, Воловец, Тимково и Пятихатки. "Через эти станции поставлялись вооружение и боеприпасы производства США и европейских стран", - заявили в минобороны РФ.

Отметим, что в российских военных телеграмм-каналах уже давно призывают к интенсификации ударов по украинским железным дорогам (включая мосты через Днепр), чтоб помешать переброске на восток западной военной техники.

Министр обороны России Шойгу сегодня заявил, что "любой транспорт НАТО, прибывший на территорию Украины с оружием или средствами для украинских войск, рассматривается как законная цель для поражения".

В общем, РФ даёт понять, что удары по транспортной инфраструктуре будут наноситься и дальше. И сегодня вечером пришло сообщение, что ракетный удар был нанесен по Амурскому железнодорожному мосту в Днепре.

И это может стать серьезной проблемой, если удары будут наноситься каждый день. После вчерашних ударов большое число поездов задерживается. Некоторые - более чем на 10 часов. То есть проблемы с движением имеются.

Если добавить к этому еще и проблему с топливом (которую власти обещают решить в ближайшие дни за счет увеличения цены на бензин, но пока не решили), то вырисовывается главная проблема Украины - обеспечение работы тыла. И именно по этой наиболее болевой точке, судя по всему, и будут дальше бить россияне, пытаясь парализовать транспорт и прочую инфраструктуру.

Прогнозы на войну

Россия пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей и развить наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

"Командование российских войск пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также развить наступление на отдельных направлениях Запорожского и Криворожского направлений. С этой целью противник производит перегруппировку и усиление своих войск. Наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", - заявил сегодня спикер Министерства обороны Александр Мотузяник .

Британская разведка заявила сегодня, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк, что укрепит контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе.

В Украине же говорят, что война будет затяжной.

"Если говорить сейчас об этой части "горячей" фазы войны, то я не являюсь оптимистом с точки зрения, что она закончится в апреле или мае. Это будет длительная война – и она еще будет продолжаться, к большому сожалению, на нашей территории", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, продолжительность войны будет зависеть от многих факторов.

"Прежде всего, от нашей армии, наших партнеров. Это надо признавать и отдельно об этом говорить, потому что без помощи партнеров нам было бы крайне сложно удержать эту российскую армаду, которая надвинулась на нас 24 февраля", - пояснил он.

При этом со стороны президента прозвучало несколько сигналов, что Киев сегодня рассматривает лишь военный сценарий. Так, Зеленский заявил, что Киев не согласится на замороженный конфликт с Москвой.

"Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был Минск-1, Минск-2, были соответствующие документы, которые поднимались, так что я могу сказать, что это были не серьезные документы. Были договоренности на бумаге, это был заморожен конфликт. Я против, такого документа у нас точно не будет", - сказал президент.

Он также уточнил, что Киев не пойдет в "дипломатическое болото". И анонсировал новый этап войны.

"Сегодня желательно было завершить первый этап, и мы его завершили – остановили Россию, ее продвижение вперед. Мы это сделали. Второй этап – максимально сделать так, чтобы Россия отошла с нашей территории. Сейчас мы находимся во втором этапе", – заявил президент.

Иными словами, позавчера появившийся нарратив о том, что "мы требуем от России капитуляции" продолжается. Хотя еще в марте и начале апреля Зеленский выступал за переговоры и даже допускал в интервью американским СМИ территориальные уступки, лишь бы закончить войну.

Но со сменой концепции на Западе, когда там объявили, что цель - военное поражение России, а также после пробуксовки наступления российских войск и начала поставок тяжелого вооружения странами НАТО, риторика поменялась и в Украине.

Впрочем, это не означает, что путь переговоров полностью отброшен.

Так, Киев продолжает обсуждение гарантий безопасности с Западом. При том что гарантии безопасности идут "в комплекте" с объявлением внеблокового статуса - ключевым пунктом возможных договоренностей с Россией.

Сегодня о разговоре про гарантии сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Причем круг собеседников по этому поводу у него был достаточно высокопоставленным - советник президента США по вопросам нацбезопасности Салливан, внешнеполитические советники премьеров Британии и Германии.

Еще одно знаковое заявление сделал Алексей Арестович.

Он сказал, что Украина может отвевать у России и Донбасс, и Крым, но только лишь ценой больших жертв украинской армии. А в случае наступления на Крым Арестович не исключил, что РФ использует ядерное оружие.

То есть, советник главы Офиса президента дает понять, что основная задача сейчас вернуться к линии разграничения на 24 февраля 2022 года. И это, похоже, главное "компромиссное" предложение и Украины, и, вероятно, Запада. На основе которого Киев готов о чем-то договариваться с Москвой (например, по безблоковому статусу). Но пока ничто не указывает на то, что об этом готова говорить Москва. По крайней мере пока ее войска ведут наступление по украинской территории.

Хотя и из России сегодня звучали сигналы о том, что к дальнейшей эскалации конфликта там не готовы. По крайней мере на этом этапе.

Пресс-секретарь Путина Песков опроверг курсировавшие последние дни слухи, что президент РФ 9 мая заявил о начале всеобщей мобилизации в России и объявит войну Украине. Песков назвал и то, и другое "чушью".

Отсутствие мобилизации говорит в пользу версии, что Кремль не готовится к большой и долгой войне и намерен на каком-то этапе объявить о завершении "спецоперации" после того как на фронте произойдет что-то, что можно будет представить как успех.

Введут ли нефтяное эмбарго?

С утра в Европе обещали, что сегодня представят шестой пакет санкций против России.

Среди ожидаемых ограничений шестого пакета санкций - поэтапное нефтяное эмбарго, отключение крупнейшего российского банка "Сбербанк" от SWIFT и расширение санкционного списка лиц за счет российских государственных журналистов и патриарха Кирилла.

Также планируется запретить вещание в ЕС трёх российских государственных телеканалов. Кроме того, санкции будут введены против российских военных, включая тех, кто "руководил операцией в Мариуполе".

А Politico писала со ссылкой на дипломатов ЕС, что Еврокомиссия предложит отключить от SWIFT Московский кредитный банк и Россельхозбанк.

Еще одно ограничение, которое готовят в рамках шестого пакета - запрет продавать или передавать российским гражданам и компаниям недвижимость в Евросоюзе, пишет Bloomberg.

То есть, дома и квартиры в ЕС россияне уже купить не смогут. Поэтому спрос на недвижимость в Турции и в Дубае теперь взлетят ещё сильнее.

Но главное - это нефть. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, каким предполагалось эмбарго на импорт российской нефти в ЕС.

"Это будет полный запрет на импорт, морской и трубопроводный, сырой и очищенной. Это будет непросто, потому что некоторые государства-члены сильно зависят от российской нефти; но мы просто обязаны это сделать", - заявила она.

Предлагаемое эмбарго заблокирует импорт российской сырой нефти "в течение шести месяцев", а импорт нефтепродуктов прекратится "до конца года". При этом Reuters со ссылкой на источники пишет, что запрет ЕС на российскую нефть вступит в силу через шесть месяцев без постепенного отказа. Как для спотового рынка, так и для существующих контрактов.

Однако не все оказались за. Против эмбарго выступили Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. И теперь переговоры продолжатся завтра, 5 мая.

Глава МИД Венгрии заявил, что его страна против запрета на импорт нефти из России. А секретарь по связям с общественностью правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Будапешт наложит вето на решение ЕС.

Министр экономики Словакии сказал, что его страна поддерживает запрет, но просит дать ей переходный период в три года.

Как ранее сообщал The Wall Street Journal, Евросоюз готов был дать им отсрочку в 20 месяцев - то есть, менее двух лет. Аналогичных условий добиваются Болгария и Чехия.

Оценки тому, можно ли вообще заблокировать российскую нефть, сегодня дали в ОПЕК. Там заявили, что Россия экспортирует нефть и ее продукты на 7 млн баррелей в сутки - и в мире нет свободных мощностей, чтобы заместить эти объемы.

"Потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок", - сказал генсек ОПЕК.

Тем временем Индия, пользуясь санкциями, уже рассчитывает покупать российскую нефть по заниженной цене - менее $70. Для сравнения, нефть марки Brent в настоящее время торгуется около 105 долларов за баррель.

Индия таким образом станет ключевым покупателем российской нефти. Кроме того, западные СМИ пишут, что негласно российскую нефть покупают и нефтепереработчики в Китае.

Тем не менее, по оценкам агентства Bloomberg, из-за санкций российская добыча может упасть на 17% в этом году. Что может вызвать новый мировой скачок цен.

К слову, судя по всему, этот скачок ощутит и Украина, которая находится в жесточайшем топливном кризисе.

Как заявил сегодня замглавы Рады Александр Корниенко, проблема дефицита горючего в Украине будет решена в ближайшие дни, но цены на него повысятся.

"Мы много работаем с правительством и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс дефицита топлива", - заявил Корниенко, уточнив, что цены будут другими, но возможность приобрести топливо для автотранспорта появится.