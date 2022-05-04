У украинской власти меняется тон заявлений на тему войны и России. Об этом можно судить по последним комментариям знаковых членов команды президента Владимира Зеленского и представителей военного руководства.

Почти синхронно о неприемлемости мирного договора с Москвой заявили секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, а также советник главы Офиса президента (ОП) Алексей Арестович, прокомментировавший заявление Данилова. Сказанное ими можно свести к следующему: мир с Россией возможен только после ее капитуляции.

Вдобавок в украинской власти сказали, что не собираются отказываться от намерений добиваться вступления в НАТО, хотя еще в марте украинская делегация в Стамбуле официально предложила объявить нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности.

В ответ Дмитрий Песков сказал, что такие заявления порождают сомнения в том, что переговорный процесс может как-то результативно закончиться.

В целом все выглядит так, что переговоры фактически поставлены на паузу в ожидании результатов битвы на юго-востоке.

Как писала "Страна", Киев ужесточил риторику вслед за Западом, который в последнее время говорит о необходимости "войны до победного конца".

Впрочем, руководство Украины, делая заявления в том же тренде, преследует цели, связанные не только с войной и с переговорами с Россией, но и внутриполитические. Какие именно - расскажет "Страна".

Заявления не просто так

Руководство Украины сделало ряд жестких прогнозов относительно исхода войны с Россией. Строятся они в принципе на одном тезисе: боевые действия закончатся только с капитуляцией Москвы.

"С Россией мы можем подписать только их (то есть Москвы - Ред.) капитуляцию. И чем быстрее они это сделают, тем выгоднее это будет для их страны", - заявил секретарь СНБО Данилов в эфире национального телемарафона 2 мая.

Вообще-то Данилов большой любитель делать громкие заявления, которые выглядят как его личная оценка. Но в этот раз, похоже, иной случай. Советник главы ОП Алексей Арестович в беседе онлайн с адвокатом Марком Фейгиным сказал, что Данилов заявил о капитуляции "не просто так". "Он чиновник высшего ранга", - напомнил Арестович, по всей видимости, намекая, что сказанное согласовано с высшим руководством страны.

Другое дело, что 3 мая Зеленский впервые с начала полноценной войны с Россией выступил в Верховной Раде, но насчет капитуляции как цели не сказал ничего.

Синхронно с Даниловым на тему окончания войны высказался и глава ГУР Буданов, интервью которого изданию "НВ" вышло тоже 2 мая. Слово "капитуляция" он, правда, не произнес, но дал понять, что боевые действия закончатся поражением России. В результате этого она или будет "разделена на три и более части", или ценой замены руководства сохранит большую часть страны, но будет вынуждена отказаться от территорий, на которые претендуют другие страны - вроде Курильских островов и Калининграда.

Еще один вывод из заявлений украинской власти: цель войны - нанесение как можно большего урона или даже поражение России - ставит на паузу переговоры между Киевом и Москвой. Это стало понятно раньше, о чем "Страна" писала. Но 3 мая смену позиций подтвердил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в передаче "Good Morning Britain" на ITV.

"Мы уже прошли этап, когда была возможность вести переговоры и искать точки соприкосновения. Сейчас эти переговоры застопорились. После событий в Буче многие украинцы не могут даже думать, чтобы садиться за стол переговоров с этими людьми. Разумные политики напомнят, что мы должны сесть за стол переговоров, потому что все войны завершались переговорами. Но многие украинцы считают, что мы должны нанести им (России - Ред.) поражение на поле боя", - сказал Пристайко, выразив уверенность, что военным путем можно изменить ситуацию в пользу Украины. При этом официально Киев не вышел из переговорного процесса.

Еще одним важным сигналом (и тоже косвенным подтверждением перемен настроений в Зе-команде) стало признание вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольги Стефанишиной, что Киев "не отказался и не отложил" намерение присоединиться к НАТО. Об этом она заявила в опубликованном 3 мая интервью испанской газете El Paнs.

Мы писали, что ранее Киев заявлял, что готов в рамках мирных договоренностей с Москвой стать нейтральным, внеблоковым государством без попыток заиметь на своей территории ядерное оружие. Позиция украинского руководства стала меняться по мере того, как стала понятна скромность военных успехов России из-за встреченного серьезного сопротивления и серьезность ставки коллективного Запада на разгром Владимира Путина, доказательством чего стали поставки тяжелых вооружений, в том числе из США путем лендлиза.

О западном подходе поговорим подробнее.

На Западе хотят поражение России

По всей видимости, Киев в смене риторики в отношении России следует новой тенденции западных элит.

Как писала "Страна", в Европе и США все реже говорят о необходимости мирного соглашения Украины с РФ и все больше делают упор на нанесение России максимального ущерба.

Показательны в этом плане ряд недавних заявлений главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Она назвала победу Украины в войне "стратегическим императивом для нас всех", то есть коллективного Запада. Поэтому Киеву нужно больше западного тяжелого вооружения, включая танки и самолеты, ради чего следует наращивать военное производство. Одновременно против Москвы следует использовать все возможные экономические рычаги.

Главное не дать президенту Путину заявить о своей победе в Украине и "использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка".

В идеале нужно еще добиться изгнания российских войск в ходе этой войны со всей территории Украины, из Донбасса и Крыма.

Конечно, Великобритания среди западных союзников Украины является "ястребом", и вряд ли стоит сказанное ее министром иностранных дел считать общей позицией. Но и Германия, еще недавно призывавшая к мирному разрешению конфликта, согласилась на отправку оружия Украине. В ответ на претензии немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что сейчас "не время для пацифизма". Он, кстати, также сказал, что не будет мира на условиях Путина.

В целом курс западных элит на перевооружение украинской армии по натовским образцам с целью нанести военное поражение России не оставляет сомнений.

Причем обращает на себя внимание скорость, с которой внутризападная дискуссия прошла путь от обсуждения поставок автоматического оружия, гранатометов и касок к тяжелому вооружению советского производства, а теперь и к собственным разработкам, стоящим на вооружении своих армий. И сценарий вступления в войну целых западных контингентов - в случае нежелательного развития событий для них и Украины - не выглядит таким уж невероятным.

Игры словами

Но вернемся к заявлениям украинской власти.

Политолог Руслан Бортник связывает нынешние настроения в команде Зеленского, отраженные в заявлениях, с массированной западной помощью и локализацией войны на юго-востоке.

"Украина повышает ставки. Если в первые дни войны Киев был готов обсуждать российские ультиматумы, на переговорах в Стамбуле часть требований уже была отброшена, а компромисс обсуждался только в плане внеблоковости и нейтральности Украины, то сейчас переговоры и в целом мирное соглашение пока не в приоритете. Мол, если Россия хочет договариваться, то по-новому, или разговора не будет. Уверенность вселяют, думаю, западные поставки", - комментирует Бортник "Стране".

Впрочем, у заявлений может быть и еще одна подоплека, полагает эксперт.

"Это игра с общественным мнением. Все-таки элементы усталости от войны проявляются. Обществу хотят показать, что перелом в конфликте близок. Что нет никаких шатаний, в том числе и в истеблишменте! Что никто сдаваться России не собирается - напротив, выставляются новые, максимально жесткие требования к ней. Те, кто делает подобные заявления, трезвомыслящие люди, которые хорошо чувствуют их адресат - патриотически настроенную часть общества, которая вообще-то сейчас всех и ведет за собой", - говорит Бортник.

При этом он допускает, что не все во власти разделяют подобную позицию и что "разные кабинеты Банковой могут вести свою линию в отношении завершения войны".

Как бы то ни было, Москва резко ответила на заявления в Киеве. Там, похоже, считают, что украинское руководство боится последствий заключения мирного договора с Россией.

"Владимиру Зеленскому не нужен никакой мирный договор, для него мир - это конец. Либо быстрый – от нацистов, которые повесят его "на гiлляку" за сговор с москалями. Либо более медленный – от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну. Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет", - заявил председатель Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев.

"Москва, конечно, реагирует, но постольку поскольку. Там укрепились во мнении, что ведут войну не с Украиной, а с НАТО. И поэтому позицию Киева не воспринимают как серьезную и конечную", - комментирует эксперт Бортник.

"Параллельно реальной войне идут лингвистические сражения. Обе стороны жонглируют терминами, мало понятными даже им самим. Россия говорила о "денацификации" и "демилитаризации" , так и не сумев толком объяснить, что имела в виду. Не исключаю, что новую порцию необычных формулировок мы получим от Путина на 9 мая. Победа в "спецоперации" - это захват разрушенного Мариуполя? Теперь на нашей стороне говорят о капитуляции России. Но что это? Поражение российских войск на юго-востоке, уход из Крыма, наш флаг над Кремлем, смерть Путина? Или, остановив с помощью западного оружия российское наступление, мы скажем, что капитуляция - это провал путинских планов взять все-таки Киев и сменить власть в Украине? Склоняюсь к мнению, что пока что угрозы звучат в переговорном контексте. Что бы ни говорили об этом процессе сейчас, это заделы на будущее, усиление давления на противоположную сторону. Остаюсь при своем, что к концу мая все-таки Киев и Москва будут вынуждены вернуться за стол переговоров", - настаивает политолог Вадим Карасев в комментарии "Стране".

К слову, то, что тема с переговорами, несмотря на всю риторику, не отброшена окончательно, говорит и тот факт, что Украина не вышла из переговорного процесса, а также то, что Киев продолжает обсуждение гарантий безопасности с Западом. При том что гарантии безопасности идут "в комплекте" с объявлением внеблокового статуса - ключевым пунктом возможных договоренностей с Россией.

Сегодня, например, о разговоре про гарантии сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Причем круг собеседников по этому поводу у него был достаточно высокопоставленным - советник президента США по вопросам нацбезопасности Салливан, внешнеполитические советники премьеров Британии и Германии.

То есть диалог, несмотря ни на что, продолжается.

Но очевидно, что обе стороны ожидают перелома в свою пользу на фронте, чтоб усилить позиции. Произойдет он или нет, вероятно, станет понятно в ближайший месяц-два.