Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что мирного договора с Россией Украина заключать не собирается.

Об этом он сообщил 2 мая в эфире Ютуб-канала "Фейгин Live".

"Мирного договора с Россией не будет. Будет только капитуляция", - сказал Арестович.

При этом, как заметил Телеграм-канал "Политика Страны", о выходе из переговорного процесса с Россией никто в Киеве не заявляет. Хотя очевидно, что во время переговоров капитуляция Москвы не обсуждается.

"Но в целом нынешние заявления украинской власти вписываются в общее ужесточение риторики по отношению к России, которая сейчас наблюдается на Западе", - резюмирует канал.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил то же самое: мирного договора с Россией не может быть - возможна только ее капитуляция.

А начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал два пути прекращения войны. Первый - разделение России на три и более части. Второй - относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны.