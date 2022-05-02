Вслед за Алексеем Даниловым, заявившим, что не должно быть никаких мирных договоров с Россией, только капитуляция Москвы, на эту же тему высказался начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью для издания "НВ" он назвал два пути прекращения войны.

"Первый - разделение России на три и более части. Второй - относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории - от островов Японии до Кенигсберга, принадлежащий Германии", - сказал Буданов.

Ранее сменилась риторика и у Запада и США. Там все реже стали говорить о необходимости мирного соглашения Украины с РФ и все больше делать упор на то, что России в войне нужно нанести максимальный ущерб.

Как писала "Страна", в том же интервью Буданов сообщил, что в России готовятся начать мобилизацию с 9 мая.