Министр иностранных дел России Сергей Лавровй сделал серию заявлений об Украине. В частности, он сказал, что переговоры России и Украины застопорились из-за якобы "непоследовательной" позиции Киева.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Al-Arabiya.

"Если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах", - заявил Лавров.



По его словам, Украина могла бы получить гарантии от группы государств, в которую входят страны СБ ООН, Германия, Турция.

"Мы не против. Главное - понять, насколько они последовательны, особенно в вопросе, на какие территории эти гарантии распространяются. Конечно, как вы понимаете, они не могут касаться Крыма и востока Украины, потому что мы признали независимость "республик", - сказал министр.



"Мы застряли из-за их непоследовательности, потому что они постоянно хотят играть в игры. И, насколько я могу понять, из-за инструкций, которые они получают из Вашингтона, Лондона и других столиц, не ускорять переговорный процесс", - утверждает Лавров.

Также Лавров коснулся других тем, связанных с Украиной. Приводим его основные тезисы:

Россия знает маршруты поставок вооружений НАТО и рассматривает это оружие на территории Украины "как законную цель";

Россия никогда не заигрывает с темой ядерной войны, "о ней заговорил Зеленский в Мюнхене";

"спецоперация" закончится, как только будут достигнуты цели (в ответ на вопрос о возможности ее окончания к 9 мая);

РФ не считает, что находится в состоянии войны с НАТО, "но кажется, что альянс уверен в обратном";

Молдова должна беспокоиться о своём будущем, так как ее "затаскивают в НАТО".

Ранее глава МИД РФ заявлял, что не верит в успех переговоров Украины и РФ, если Киев продолжит получать оружие.

"Страна" разбиралась, что происходит с переговорами Украины и России.