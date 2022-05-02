Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России 9 мая готовят мобилизацию. Он уточнил, что российские власти проводят подготовительные мероприятия.

Об этом он сообщил в интервью для издания "НВ".

У Буданова спросили о планах России объявить мобилизацию на 9 мая.

"Да, они готовятся. Сейчас "Росрезерв" начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам", - ответил он.

По его словам, проводимые мероприятия являются необходимыми шагами перед началом полноценной мобилизации.

Ранее прогноз относительно всеобщей мобилизации в России, о которой Владимир Путин якобы готов объявить 9 мая, сделали в Министерстве обороны Великобритании.

А российский оппозиционер Дмитрий Гудков считает, что Путин 9 мая объявит о присоединении к России "ЛНР " и "ДНР".