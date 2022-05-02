Российский президент Владимир Путин 9 мая может объявить о присоединении "ЛНР" и "ДНР" к РФ. Что, в свою очередь, способно спровоцировать серьезный раскол внутри элиты страны и повлечет резкое изменение отношения к главе Кремля олигархов.

Об этом заявил в интервью "Апострофу" российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

"Приобретение "ЛНР" и "ДНР" в России мало кто оценит. Понимаете, когда российская пропаганда на протяжении года рассказывала, что мы захватим Киев, поставим своих людей, победим НАТО и проведём парад в центре столицы Украины, это скармливали зрителям зомбоящика... А потом сказать: ну, Киев не получилось, Одессу не получилось, Харьков не получилось – вот вам "ДНР-ЛНР". Они никому не нужны. Более того, это абсолютно убыточная история. Нужно будет содержать разрушенные города, села, деревни в условиях, когда и так страна приближается к катастрофе", - пояснил Гудков.

Он добавил, что недовольство в элитах РФ уже зреет и может усилиться после объявления Путиным о присоединении "ЛДНР".

На днях министр обороны Великобритании Бен Уоллес спрогнозировал, что Путин воспользуется парадом Победы на 9 мая в Москве, чтобы объявить массовую мобилизацию в России для последнего удара по Украине.

А главное управление разведки Минобороны заявило, что РФ на майские праздники готовит провокации по втягиванию "ПМР" в войну с Украиной.