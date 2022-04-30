Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву, который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом пишет в Telegram Офис генерального прокурора.

"Секретарю Совета безопасности РФ уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении ведомства.

В Офисе генпрокурора пояснили, что секретарь Совбеза РФ на внеочередном заседании этого органа 21 февраля 2022 года публично призвал к необходимости признания Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ранее мы писали, что секретарь Совбеза РФ обвинил Украину в затягивании переговоров. Патрушев призвал США повлиять на Киев для скорейшего процесса в урегулировании кризиса дипломатическим путем.

Также "Страна" сообщала, что в Украине сообщили о подозрении почти полному составу Госдумы Российской Федерации.