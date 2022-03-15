Глава Чечни Рамзан Кадыров, который на днях заявлял, что приехал в зону боевых действий в Украине, опубликовал в своем Telegram видео из Грозного. Теперь чеченский лидер проводит встречу с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и полпредом президента России в СКФО Юрием Чайкой.

Таким образом можно предположить, что визит Кадырова на войну в Украину был очень краток, если он вообще состоялся. Ведь никаких существенных подтверждений ему опубликовано не было.

Напомним, в Кремле заявили, что не располагают данными о посещении Кадыровым Украины. Также мы сообщали, что экс-нардеп Рыбчинский пообещал за голову Кадырова дом с 40 сотками под Киевом.

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