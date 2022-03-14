В понедельник, 14 марта, бывший народный депутат Евгений Рыбчинский установил награду за голову главы Чечни Рамзана Кадырова, который может находиться в Украине.

Соответствующий пост экс-нардеп обнародовал на своей странице в Facebook.

"Если Кадыров действительно под Киевом, то каждый боец ВСУ и Теробороны должен поставить себе целью уничтожение этого позора чеченского народа и приспешника х@йла. Обещаю за голову Кадырова – дом с 40 сотками под Киевом! А от руководства страны, думаю, не заржавеет", - написал Рыбчинский в соцсети.

Скриншот: facebook.com/ERibchinskiy

Напомним, что 13 марта стало известно, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров может находиться в Украине. Видео с чеченским лидером публиковали российские Telegram-каналы.

Позже сам Кадыров на словах подтвердил, что находится сейчас в Украине.

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