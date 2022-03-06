Сегодня, 6 марта, "кадыровцы" опубликовали видео из какого-то украинского аэропорта, который они захватили. Видно, что на взлётной полосе стоят гражданские самолёты.

На кадрах видно, что чеченские боевики находятся в аэропорту, у одного из них повреждена нога. Вокруг разбросаны обломки, видна часть разрушенного здания.

Ранее мы писали, что на ЗАЭС кадыровцы убили нескольких сотрудников, контролировавших ядерную безопасность. "Мы не можем гарантировать, что в голове этих чеченских боевиков. И Россия тоже не может, кадыровцы могут шантажировать и ее", - заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Также сообщалось, что был ликвидирована группа кадыровцев, которая готовила покушение на президента Украины Владимира Зеленского, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

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