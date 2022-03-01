Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал подробности спецоперации по уничтожению кадыровцев, которые, по его словам, хотели убить президента Владимира Зеленского.

Одна из двух групп кадыровцев, которые должны были это сделать, уже ликвидирована в Гостомеле. Другая "находится под прицелами". Об этом Данилов сообщил в эфире телеканала "Рада".

По словам Данилова, Украина получила оперативную информацию от представителей ФСБ РФ, которые не желают участвовать в войне против Украины.

"Благодаря этому была уничтожена та элитная кадыровская группа, которая отправилась сюда именно для ликвидации нашего президента", – сказал он.

Напомним, по данным журналиста-расследователя Христо Грозева, по отряду кадыровцев под Киевом нанесён удар "Байрактаром".

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.