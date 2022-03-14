В Кремле заявили, что не располагают данными о посещении глава Чечни Рамзана Кадыровым Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрий Пескова сообщает РИА "Новости".

"Таких данных нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее российские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором чеченский лидер в военной форме, с автоматом стоит в каком-то темном помещении, в окружении военных. На кадрах Кадыров говорит, что "бэндеровцам пощады не будет", а потом добавляет что-то по-чеченски. После этого камера переходит на бойца, который, хорошо объясняясь по-русски говорит, что стратегия, которую военным подсказал Кадыров, сработала на 100%, упоминая украинских детей.

После этого Кадыров на словах подтвердил, что находится сейчас в Украине. Он ответил на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича о, том, что если Кадыров действительно находится под Киевом, то его уничтожат.

Также мы писали, что Кадыров предложил Зеленскому передать власть Януковичу.

Сегодня сообщалось, что экс-нардеп Рыбчинский пообещал за голову Кадырова дом с 40 сотками под Киевом.

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