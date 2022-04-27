Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении главе Государственной Думы РФ и 418 ее депутатам по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" (110 статья УК).

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины.

Госдума РФ 15 февраля поддержала постановление с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных "ЛДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Решение поддержали 418 из 450 депутатов Госдумы РФ.

"Также 22 февраля 2022 года они поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.

Напомним, что также Генпрокурора открыла уже 3,5 тысячи дел о военных преступлениях России.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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