В США считают важным победу Украины и восстановление ее территориальной целостности.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Кроме того, чиновник из Минобороны США добавил, что для победы Украины необходимо, чтобы успеха добился сам президент страны Владимир Зеленский.

Ранее в Пентагоне заявляли, что США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, чем Вашингтон передает сейчас.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.