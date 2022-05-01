Мэр Днепра Борис Филатов обрушился с критикой на сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, призвав их "хоть иногда включать мозги".

Поводом для его возмущения стало сообщение ГУР о том, что оно записало разговор

сепаратистов в Зеленодольске Днепропетровской области, подразделение которых якобы будет штурмовать область.

"Уважаемые коллеги из ГУР. Хочу вам сообщить, что в Зеленодольске нет сепаратистов. И, уверен, никогда не будет. Это город, который мужественно защищают наши ЗСУ и ТРО", - написал Филатов у себя в Facebook.

Мэр Днепра призвал разведчиков заниматься своими прямыми обязанностями и не сеять панических настроений.

Ранее мы писали, что мэр Днепра Филатов попросил Офис президента "унять" излишнюю информационную активность Арестовича.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.