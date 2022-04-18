Мэр Днепра Филатов просит Офис президента "унять" излишнюю информационную активность Арестовича
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что ему не нравится чрезмерная информационная активность советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. По мнению градоначальника, высказывания последнего вредоносны.
Об этом Филатов рассказал в интервью "Главкому".
"Он заявил, что война будет продолжаться до 2035 года и что для Украины выгодно, чтобы Путин оставался в живых. Он же официально рассматривается как спикер Офиса президента. И в Офисе президента должны как-то подумать, унять его поток сознания", - сказал Филатов об Арестовиче.
Напомним, недавно Арестович оценил, какие у украинцев шансы умереть от крылатой ракеты России.
Также мы писали, что Арестович, заявивший, что война с РФ продлится до 2035 года, советует тем украинцам, кто не готов столько лет жить в состоянии войны, уезжать из страны.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.