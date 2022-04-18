Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что ему не нравится чрезмерная информационная активность советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. По мнению градоначальника, высказывания последнего вредоносны.

Об этом Филатов рассказал в интервью "Главкому".

"Он заявил, что война будет продолжаться до 2035 года и что для Украины выгодно, чтобы Путин оставался в живых. Он же официально рассматривается как спикер Офиса президента. И в Офисе президента должны как-то подумать, унять его поток сознания", - сказал Филатов об Арестовиче.

Напомним, недавно Арестович оценил, какие у украинцев шансы умереть от крылатой ракеты России.

Также мы писали, что Арестович, заявивший, что война с РФ продлится до 2035 года, советует тем украинцам, кто не готов столько лет жить в состоянии войны, уезжать из страны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.