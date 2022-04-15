Советник главы Офиса президента Алексей Арестович оценил вероятность в Украине гибели от прилета крылатой ракеты. По его мнению, шанс быть убитым крылатой ракетой примерно такой же, как быть сбитым автомобилем.

Об этом Арестович заявил 15 апреля в интервью изданию Politeka.

"Надо понять, что безопасных мест в Украине не существует. Потому что сегодня ночью били практически по всей территории Украины (наверное, это попытка отомстить за "Москву"). Но надо понимать, что стать жертвой крылатой ракеты примерно такая же вероятность, как быть сбитым автомобилем", - сказал Арестович.

Ранее Арестович объяснял, почему маловероятен ядерный удар по Украине со стороны РФ.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.