На фоне тревожных новостей из Мариуполя советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о механизме формирования "зрады" и как с ней (со "зрадой") бороться.

Об этом Арестович рассказал в видеообращении.

Арестович назвал состояние "зрады" наркотическим состоянием и подробно изложил, почему в сознании человека происходят постоянные ее поиски во всех жизненных аспектах.

Советник главы Офиса президента призвал не поддаваться паническим настроениям и страхам, а также фильтровать информацию и "не бегать по кругу наркотических стремлений найти зраду".

Напомним, Арестович объяснял, почему маловероятен ядерный удар по Украине со стороны РФ.

Ранее мы писали, что Арестович оценил, какие у украинцев шансы умереть от крылатой ракеты России.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.