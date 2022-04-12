Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что скоропостижная кончина президента России Владимира Путина не в интересах Украины.

Об этом Арестович заявил в интервью YouTube-каналу "Центр".

"Для нас лучший вариант, если бы Путин пожил еще некоторое время, чтобы Россию просто доломали санкциями. Когда украинцы радостно желают смерти Путину, это, конечно, все очень мило, но только жизнь Путина для нас намного более выгодный вариант, чем победа любых других сил", - объяснил свою позицию Арестович.

По его мнению, приход к власти в России кого-то вроде Алексея Навального негативно скажется на Украине.

Как полагает Арестович, новому "либеральному" руководству РФ удастся договориться с Западом, к чему стремятся и западные лидеры. Но в таком случае Запад отменит санкции. Представители западных стран будут рукоплескать изменениям в политической жизни РФ: свободным выборам, парламентаризму, демократии. Однако с либеральной Россией Украине будет сложнее конкурировать, считает Арестович.

"Потому что снова высокотехнологическое оружие, снова экспансия - экономическая и культурная", - спрогнозировал советник главы ОП.

Ранее "Страна" приводила прогноз Арестовича, по которому вторая фаза войны против РФ будет сложнее первой, потому что "украинцы устали, а россияне научились" воевать.

Также Арестович советовал уезжать из Украины всем, кто не готов жить в состоянии войны с РФ до 2035 года.