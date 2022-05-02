По данным британской разведки, более четверти российских подразделений, которые были задействованы в войне против нашей страны, выведены из строя.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Британии в своем Twitter-аккаунте.

Разведчики говорят, что в начале вторжения Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности.

"Вполне вероятно, что более четверти этих частей в настоящее время выведены из строя", - считает британская разведка.

В Минобороны Британии добавили, что некоторые из самых элитных частей России, в том числе войска ВДВ, истощены больше других. России, вероятно, потребуются годы, чтобы восстановить эти силы.

Ранее сообщалось, что с начала вторжения РФ погибли 23 500 российских военных.

Также сообщали, что ВСУ нанесли удар по российским позициям на острове Змеиный и уничтожили четыре единицы зенитного вооружения РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.