Украина приостановила мирные переговоры с Россией после событий в Буче и сейчас рассчитывает добиться результата военным путем.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью британским СМИ.

"Мы уже прошли этап, когда была возможность вести переговоры и искать точки соприкосновения. Рассматривался и вопрос нейтралитета. Сейчас эти переговоры застопорились. После событий в Буче многие украинцы не могут даже думать, чтобы садиться за стол переговоров с этими людьми. Разумные политики напомнят, что мы должны сесть за стол переговоров, потому что все войны завершались переговорами. Но многие украинцы считают, что мы должны нанести им физическое поражение, на поле боя", - заявил Пристайко.

На вопрос ведущей, что будет дальше, может ли Украина вытеснить Россию из всех регионов военным путем, дипломат ответил:

"Сейчас тяжело предвидеть, что и как будет. Но мы верим, что можем остановить их. Да, у них есть военные достижения, особенно на юге, где они получили этот канал – они воруют воду для Крыма прямо сейчас. Это была одна из целей, и они ее достигли. И они продвигаются с востока Украины. Но наши войска там, самые надежные силы, которые у нас есть, и они сражаются изо всех сил. Мы верим, что что-то может быть сделано военным путем", - сказал посол.

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