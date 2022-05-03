Украина не отказалась от намерения присоединиться к НАТО, несмотря на обсуждение нейтралитета в рамках переговоров с РФ о мире.

Об этом заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина в интервью испанской газете El País.

Она заявила, что Киев "не отказался и не отложил" намерение присоединиться к альянсу, при этом подвергнув критике нерешительность НАТО в отношении Украины.

"Сообщения НАТО по Украине были немного разочаровывающими, и, конечно, мы ожидали большего", - уточнила Стефанишина, заявив, что президент страны Владимир Зеленский имеет "полное право на критику".

Напомним, на встрече украинской и российской делегации в Стамбуле Украина предложила объявить о нейтральном статусе страны - то есть, отказаться от вступления в НАТО - в обмен на гарантии безопасности.

Но после этого Стефанчук заявил, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию, которые касаются стремления Украины в НАТО.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.