В Кабмине заявили, что Украина не отказалась от намерения вступить в НАТО
Украина не отказалась от намерения присоединиться к НАТО, несмотря на обсуждение нейтралитета в рамках переговоров с РФ о мире.
Об этом заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина в интервью испанской газете El País.
Она заявила, что Киев "не отказался и не отложил" намерение присоединиться к альянсу, при этом подвергнув критике нерешительность НАТО в отношении Украины.
"Сообщения НАТО по Украине были немного разочаровывающими, и, конечно, мы ожидали большего", - уточнила Стефанишина, заявив, что президент страны Владимир Зеленский имеет "полное право на критику".
Напомним, на встрече украинской и российской делегации в Стамбуле Украина предложила объявить о нейтральном статусе страны - то есть, отказаться от вступления в НАТО - в обмен на гарантии безопасности.
Но после этого Стефанчук заявил, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию, которые касаются стремления Украины в НАТО.
Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.
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