Североатлантический Альянс создал новую боевую группу в Румынии. Об этом говорится в сообщении Командования объединенных сил союзников в Неаполе в Twitter.

"Активизированы Силы реагирования НАТО, и НАТО создала новую боевую группу в Румынии. Войска НАТО регулярно тренируются вместе, чтобы подготовиться к любой угрозе для обеспечения безопасности Североатлантического союза", - говорится в сообщении.

Напомним, еще 11 февраля Североатлантический Альянс принял решение расширить число многонациональных воинских контингентов в Румынии, Словакии и Болгарии. Предполагалось, что дополнительные подразделения разместят в странах не раньше весны.

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