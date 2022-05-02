Власти Соединенных Штатов Амерки в полной мере поддержат заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если таковая поступит.

Об этом сообщила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер на организованной Атлантическим советом встрече, посвящённой предстоящей конференции глав государств Североатлантического альянса

Она сказала, что присоединение этих двух стран укрепит альянс, а также "усложнит российское военное планирование".

Напомним, что после вторжения России в Украину Швеция и Финляндия, расположенные относительно недалеко от северных границ России, начали обсуждать вступление в Североатлантический альянс - НАТО. Хотя до агрессии со стороны России большинство населения было против вступления в НАТО.

Россия в ответ на такие обсуждения пригрозила этим северным странам, но отказа от вступления не последовало.

По утверждению британской The Times, Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом. При этом Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что вопрос о дате возможной заявки на вступление страны в НАТО пока остается открытым, поскольку соответствующее решение должен сначала принять парламент страны.