Президент США Джо Байден заявил, что война в Украине - это не скрытый конфликт США, НАТО и России.

Об этом американский президент сказал в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, пишет "РИА-Новости".

"Это не правда", - ответил Джо Байден.

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила закон о ленд-лизе для Украины. Закон существенно облегчает поставки оружия в Украину. Акт о ленд-лизе дает президенту США полномочия помогать стране, чья оборона признается жизненно важной для его страны, без предварительной оплаты.

Ранее мы писали, что в США создали совет по борьбе с российской дезинформацией, который возглавила Нина Янкович.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.