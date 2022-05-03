Анализируем ситуацию на 69-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 3 мая

На фронте за текущие сутки мало что изменилось - Россия пытается наступать от Изюма на юг и юго-запад, перебрасывает в этот район крупнокалиберные гаубицы "Тюльпан". Идут бои вблизи города Лимана Донецкой области, который находится к востоку от Славянска. Также Россия пытается установить полный контроль над Попасной и Рубежным.

В "ЛНР" сообщают, что ведут стрелковые бои на южных и восточных окраинах Северодонецка и Лисичанска. То есть заявляется, что начат штурм этих городов, чего в Украине пока не комментировали.

Одной из главных военных новостей дня стал новый штурм завода "Азовсталь", о котором заявили в полку "Азов".

Замкомандира "Азова" Святослав Паламар сообщил, что по территории промзоны бьют из всех калибров, в результате чего есть погибшие и раненые в бункерах завода. Военные, которые находятся на "Азовстали", "призывают Верховного Главнокомандующего вмешаться в ситуацию".

Представители российского командования подтвердили возобновление боевых действий, но дают свою трактовку. Они утверждают, что во время режима прекращения огня на "Азовстали" украинские военные заняли ряд огневых позиций и сейчас идет их подавление.

Кроме того, в вечерней сводке Генштаба говорится, что ситуация в Приднестровье остается угрожающей - семьи российских офицеров готовятся к эвакуации.

В целом же перелома на фронте ожидают от поставок западного оружия. Сегодня на границу с Украиной в Польше массово прилетали американские транспортники. А выступивший в Раде премьер Борис Джонсон пообещал Украине новый военный пакет на 300 миллионов фунтов стерлингов - туда включены противокорабельные ракеты Brimstone.

В Украине уже ждут, что благодаря этому ситуация на фронте начнет меняться через две недели. "Те решения, которые принял Запад, реализуются в течении двух недель. И через две недели мы увидим изменения", - заявил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.

С темой оружия связана и одна из главных тем уходящего дня.

От РФ - только капитуляция. Почему ужесточилась риторика Украины

Важный тренд последних суток - резкое усиление риторики о том, что Россия будет побеждена в этой войне. И что будет не мирный договор, по поводу которого Украина ведет переговоры, а капитуляция РФ.

Об этом вчера заявил секретарь СНБО Алексей Данилов: "С Россией мы можем подписать только их капитуляцию. И чем быстрее они это сделают, тем выгоднее это будет для их страны".

Такие надежды, судя по всему, связаны с объявлением ленд-лиза. По словам Данилова, перелом в войне еще не произошел, но он обязательно произойдет, учитывая объемы помощи, которые поступают в Украину.

После этого слова секретаря СНБО подтвердил и советник главы Офиса президента Алексей Арестович: "Только капитуляция".

Ранее в тот же день, 2 мая, аналогичные взгляды на окончание войны высказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Он заявил, что в лучшем для России случае, ей придется расплатиться территориями не только с Украиной, но и с другими странами.

В худшем - развалиться, предположил Буданов.

"Есть два варианта окончания войны. Первый - разделение России на три и более части. Второй - относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ не при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории - от островов Японии до Кенигсберга нынешний Калининград, принадлежащий Германии", - сказал глава ГУР.

Ранее сменилась риторика и у Запада и США. Там все реже стали говорить о необходимости мирного соглашения Украина с РФ и все больше делать упор на то, что России в войне нужно нанести максимальный ущерб и ослабить ее.

Но украинская риторика начала ужесточаться только сейчас. Это видно и по заявлениям чиновников даже не в адрес России, но и тех стран Европы, которые не готовы до конца втягиваться в противостояние с РФ.

Например, Данилов, кроме своих слов о капитуляции, вчера "наехал" на Венгрию, которая выступает против антироссийских энергетических санкций. Он заявил, что Будапешт заранее знал о вторжении России и даже планировал аннексировать часть украинской территории (видимо, имея в виду Закарпатье).

Секретарь СНБО, изложив эту теорию, пригрозил Венгрии "последствиями". Что уже вызвало возмущение венгерского посольства. Там назвали слова Данилова "лживой клеветой" и потребовали опровержений.

Еще один украинский чиновник - посол в Германии Андрей Мельник - со своей стороны жестко наехал на канцлера Германии Олафу Шольцу. Причем в беспрецедентной даже для этого дипломата манере. Он обозвал его "обиженной ливерной колбасой" - из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину после отказа Зеленского принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному. Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", - сказал Мельник журналу "Шпигель".

В России на требования капитуляции отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Москва считает, что такие заявления Украины имеют внутриполитическую природу.

"Владимиру Зеленскому не нужен никакой мирный договор, для него мир - это конец. Либо быстрый – от нацистов, которые повесят его "на гiлляку" за сговор с москалями. Либо более медленный – от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну. Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет", - заявил Медведев.

Так или иначе, но очевидно, что украинские власти все меньше стесняются в выражениях как в отношении перспектив переговоров с Россией, так и в отношении даже стран ЕС.

С чем это связано? По одной из версий это игра на повышение ставок, демонстрация уверенности в победе, которая призвана побудить Путина пойти на уступки.

По другой версии в Киеве действительно после решения о ленд-лизе и после того в Британии и США фактически официально утвердили идеологию максимального ослабления России (которая не подразумевает, что Киев в ближайшее время придет с Москвой к каким-то компромиссам), пришли к выводу, что РФ реально разбить на поле боя.

Об этом прямо говорит посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

"Мы уже прошли этап, когда была возможность вести переговоры и искать точки соприкосновения. Рассматривался и вопрос нейтралитета. Сейчас эти переговоры застопорились. После событий в Буче многие украинцы не могут даже думать, чтобы садиться за стол переговоров с этими людьми. Разумные политики напомнят, что мы должны сесть за стол переговоров, потому что все войны завершались переговорами. Но многие украинцы считают, что мы должны нанести им физическое поражение, на поле боя", - заявил Пристайко.

На вопрос ведущей, что будет дальше, может ли Украина вытеснить Россию из всех регионов военным путем, дипломат ответил:

"Сейчас тяжело предвидеть, что и как будет. Но мы верим, что можем остановить их. Да, у них есть военные достижения, особенно на юге, где они получили этот канал – они воруют воду для Крыма прямо сейчас. Это была одна из целей, и они ее достигли. И они продвигаются с востока Украины. Но наши войска там, самые надежные силы, которые у нас есть, и они сражаются изо всех сил. Мы верим, что что-то может быть сделано военным путем".

В общем и целом, ставка сделана на успех на фронте через увеличения поставок западного оружия, а также усилия санкционного и прочего давления на Россию.

Поставки оружия в Украину действительно являются беспрецедентными - по крайней мере, по тем видам, которые Запад готов поставлять. Перелома в войне и в Украине, и на Западе ожидают после прибытия критической массы дальнобойной крупнокалиберной артиллерии. А также контрбатарейных систем.

В какой степени и когда сбудутся подобные ожидания - вопрос открытый. Но в целом план войны а ближайший месяц-два примерно понятен. Сейчас Россия попытается добиться перелом на фронте (на Донбассе или на ином участке) после, возможно, объявит о своей победе и завершении "спецоперации" и предложит Киеву вернуться к переговорам о мирном договоре.

Украина же хочет российское наступление отбить, нанести большие потери РФ и затем, после получения оружия с запада перейти к контрнаступлению. И в зависимости от того насколько и у кого реализуется план и будут определяться дальнейшие события.

В том числе и перспективы переговоров о мире, которые пока, с таким раскладом и военными ожиданиями обеих сторон, очень туманные.

Израиль больше не посредник?

Второй день набирает обороты еще одна история, которая может привести к изменению позиции Израиля по Украине - с нейтральной (причем весьма лояльной к Москве) на антироссийскую.

Скандал начался после высказываний главы МИД РФ Сергея Лаврова в интервью итальянской телекомпании Mediaset. Ведущий задал вопрос о том, как обвинения в нацизме в адрес Украины вяжутся с тем, что президент Владимир Зеленский - еврей.

На это Лавров ответил, что это ничего не значит, поскольку "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - сказал Лавров.

Вот видео с этим заявлением.

На слова главы МИД РФ отреагировали в Израиле.

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что слова Лаврова "ложны и возмутительны" и предположил, что их цель - обвинение "самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории", вместо тех, кто совершил Холокост.

"Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны - они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме - это самый низменный уровень расизма в отношении евреев", - написал глава МИД Яир Лапид в Twitter.

Также после слов Лаврова Израиль вызвал посла РФ Анатолия Викторова для разъяснений, а министр иностранных дел Израиля заявил, что хочет получить извинения от российской стороны за эти слова.

В ответ в МИД РФ заявил, что власти Израиля "поддерживают неонацистский режим в Киеве", а заявления Яира Лапида назвали антиисторическими.

В заявлении МИДа России говорится, что "история, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами". Кроме того, в нем Зеленского вновь обвинили в том, что он "прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа".

В общем, похоже, что политике "дружественного нейтралитета" Израиля в отношении России скоро может прийти конец.

Сегодня, например, стало известно, что Израиль склоняется к отправке оборонительной военной помощи. По крайней мере об этом пишет The Times of Israel. Ранее Израиль отклонял запросы Киева и Запада на военную технику и стремился наоборот стать площадкой для компромисса между Киевом и Москвой.

Еще одно издание - "Гаарец" - со ссылкой на официальных лиц сообщает, что после демарша Лаврова, ожидается, что израильские официальные лица поддержат отправку Украине военной помощи, хотя и на символическом уровне.

Израиль не будет отправлять наступательные вооружения или передовые оборонительные технологии - такие как противоракетная система "Железный купол". Но попытается найти оборудование, которое можно было бы пожертвовать, не вызывая обострения кризиса в отношениях с Москвой.

Но понятно, что отношения двух стран ухудшатся. И это может иметь отношения, в том числе, и для ситуации на Ближнем востоке, так как дружественный нейтралитет Израиля по отношению к России, в основном, объяснялся желанием решать разные вопросы по Сирии, на которую Москва имеет сильное влияние. Если же Израиль и РФ войдут в клинч, решать эти вопросы станет сложнее, а вероятность дестабилизации обстановки в регионе станет выше.

С блокпоста - в окопы

Сегодня Верховная Рада приняла знаковое решение - разрешила теробороне выполнять задачи за пределами своей территориальной общины. А именно - в районах военных действий.

Решение о том, куда отправить служить территориальные батальоны принимает главнокомандующий ВСУ.

Это значит, что Украина готовится к тому, чтобы отправлять в помощь регулярной армии, бойцов теробороны.

К слову, подобная практика была и до принятия закона. Как "Страна" уже писала, теробороновцев из Закарпатья хотели отправить на фронт, что вызвало бунт их родственников.

Не исключено, что для урегулирования подобных вопросов и были приняты Радой изменения в закон.

Еще одни "звоночек" на эту тему - постепенное закручивание гаек и по вопросу мобилизации.

Сегодня стало известно, что проживающих в Черновицкой области мужчин призывного возраста обязали постоянно носить при себе документы. Приказ подписал начальник Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук.

"Во время действия военного положения граждане призывного возраста должны постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Также им нужно носить с собой удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного", - говорится в сообщении.

Также согласно приказу, военнослужащие должны предоставлять для проверки указанные документы по требованию сотрудников Нацполиции, Нацгвардии и Военной службы правопорядка.

Это, конечно, не значит, что всех мужчин, появившихся на улице, будут отправлять в военкомат. Однако определенная подготовку к расширению призыва проводится.

Впрочем, секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает планы проведения масштабной мобилизации.

По его словам, сейчас мобилизованных в Украине достаточно, они проходят обучение.